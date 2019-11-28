شكرا لقرائتكم خبر عن كيف كشفت تصريحات وزير الاتصالات الإسرائيلى حول زيارته للدوحة علاقة التطبيع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن خروج وزير الاتصالات الإسرائيلى أيوب قرا، الذى يُعد أبرز المقربين إلى بنيامين نتنياهو، بسر جديد يفضح ممارسات تنظيم الحمدين، ويكشف زيارته السرية للدوحة يأتى ليؤكد حالة التطبيع القطرى مع إسرائيل.

الموقع التابع للمعارضة القطرية، أكد أن تصريحات الوزير الإسرائيلي تأتى لتكشف حقيقة العلاقات السرية بين النظام وإسرائيل، وادعاءات تميم بن حمد الكاذبة بشأن رفضه التطبيع ووقوفه إلى جانب الفلسطينيين، ومما يؤكد هذا أيضًا زيارة وفد طبى إسرائيلى خلال الفترة الماضية الدوحة والذى أثار جدلًا وغضبًا كبيرًا بين المواطنين.

وأشار الموقع التابع للمعارضة القطرية، إلى أن وزير الاتصالات الإسرائيلي كشف تفاصيل زيارته السرية للدوحة، ولقائه أغلب القيادات خلال الفترة الماضية، ولكن المُثير فى تلك التصريحات أسبابها وتوقيتها، حيث جاءت لتُكمل سلسلة فضائح التنظيم التخريبية، مشيرًا إلى أنه من الشخصيات الإسرائيلية التى زارت قطر وجلس مع أغلب قيادات الدوحة قائلاً: لن أقول متى وكيف زرت قطر والتقيت بالمسئولين فيها.