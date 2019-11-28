شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف عن الفئات الممنوعة من الحصول على لقاح الأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح الأنفلونزا الموسمية يحقن إما فى عضلة الفخذ الأمامية أو فى عضلة الكتف ويحظر تمامًا إعطاء أى لقاح بعضلة الإيليا الخلفية. وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن هناك فئات يمتنع التطعيم عنها مثل الأطفال الأقل من 6 شهور، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من حساسية مفرطة من أكل البيض أو حساسية مفرطة من اللقاح أو أحد مكوناته. يشار إلى أن لقاح الأنفلونزا الموسمية يعطى مع اللقاحات الأخرى فى الوقت نفسه أو فى أى وقت قبل أو بعد أى لقاح آخر إذ لا يوجد اشتراط لمدد زمنية فاصلة محددة بين لقاح الأنفلونزا الموسمية وأى لقاح آخر.

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