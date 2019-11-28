شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تكلف لجانا مرورية بحقول زراعات الفول للتعريف بالأصناف الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة الزراعة ، ممثلة في مركز البحوث الزراعية ، عمل لجان مرورية بحقول الزراعات الشتوية من خلال معهد بحوث المحاصيل الحقلية ، ومعهد وقاية النبات ، وامراض النبات ، والعديد من التخصصات الفنية الزراعية ، للتعريف بالممارسات الجيدة للزراعة ، ومكافحة امراض النبات ،والتعريف بالأصناف الجديدة للفول البلدى لزيادة الإنتاج .

و قال الدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، فى تصريحات لـ "الخليج 365 "، إن هناك لجان مرورية بحقول الفول البلدى لتعريف المزارعين بالأصناف الجديدة لزيادة الإنتاج ،التى تم استنباطهم حديثا وتم طرحها الموسم الجديد ، ذو جودة عالية فى الإنتاج ومبكر النضج ، ومقاومة لمرض الهلوك ، متوقعا زيادة المساحات المنزرعة من الفول البلدى الموسم الجديد.

وأضاف مدير المحاصيل الحقلية ، أن الأصناف قليلة الاستهلاك المياه ومقامة لأمراض أوراق المحصول ، ومنها نوبارية 4 و5 ، سخا 3 ، وأصناف أخرى، يحقق له أعلى إنتاجية فى المحصول وهامش ربحى تجعله ينتقل من محصول إلى محصول خر ذو انتاجية عالية ، متابعا أن أن قسم البقوليات يواصل إنتاج أصناف جديدة من تقاوى الفول البلدى مضادة لجميع الأمراض .

وتابع" خليل"، أن جميع الأصناف التى تم استنباطها حديثا مقاومة للأمراض والآفات وذو احتياجات مائية أقل ، مبكرة النضج عالية الإنتاجية، مؤكدا أن هناك خريطة لجميع المناطق التى تم نشر الأصناف التى تتناسب مع كل محافظة من حيث الطبيعة والمناخ الذى يتبعها، لافتا إلى أن استنباط أصناف تقاوى مقاومة لمرض الهالوك الذى يصيب الفول ويقضى عليه وهى جيزة 843، ومصر1 ، وتعطى إنتاجية عالية جدا للفلاح.