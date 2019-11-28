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وزير النقل يرأس وفد مصر فى انتخابات المنظمة البحرية الدولية غدًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى المنظمة البحرية الدولية "IMO" انتخابات عضوية المكتب التنفيذى غدًا الجمعة بمقرها فى لندن، حيث تخوض مصر الانتخابات للحفاظ على عضويتها بالمكتب التنفيذى للمرة الثالثة على التوالى بعد أن فازت به 2015 و2017 .

ويرأس وفد مصر المهندس كامل الوزير وزير النقل بمشاركة اللواء أيمن صالح رئيس قطاع النقل البحري، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرية التابعة لجامعة الدول العربية، وعدد من رؤساء الغرف الملاحية المصرية

كانت مصر فازت في 2017 بعضوية التصنيف "c" بحصولها على 133 صوتا من إجمالي 160 دولة لهم حق التصويت، لتحتل مصر المركز السادس بترتيب أعلى من الانتخابات السابقة 2015 التي احتلت فيها مصر المركز السابع.

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