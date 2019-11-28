شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تدرب مسئولى امتحانات يناير لأولى ثانوى قبل وضع الأسئلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم عقد ورشة عمل مع موجهى عموم كل مادة دراسية ومستشار المادة فى الوزارة ومنسق المادة فى المركز القومى للامتحانات لتدريب الموجهين واللجان الفنية المكلفة بوضع أسئلة الاختبارات للطلاب قبل وضع امتحانات الصف الأول الثانوى العام لامتحان يناير المقبل.

وأكد رئيس قطاع التعليم العام فى تصريح خاص، أن الهدف هو تدريب واضعى الامتحانات على ألية وضع الأسئلة بشكل يقيس ويخدم نظام التقييم الجديد فى الثانوية المعدلة،حيث يتم تبيههم على كيفية وضع الاختبارات والأسئلة وأيضا عدد الأسئلة فى كل امتحان.

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وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت إنه يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى العام امتحان يناير المقبل ورقيا بنفس أسلوب التقييم الجديد فى الثانوية المعدلة والذى يخدم الفهم، كما يؤدى أيضا طلاب الصف الثانى الثانوى العام " المنازل والسجون والخدمات" الاختبار ورقيا أما طلاب الصف الثانى الثانوى المنتظمين فيؤدون امتحان يناير إلكترونيا على التابلت.