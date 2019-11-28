بالفيديو.. لحظة إحباط شحنة مخدرات داخل حاوية "تفاح" بميناء بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أعد قطاع العلاقات العام والإعلام بوزارة الداخلية، فيديو يبرز لحظة إحباط الأجهزة الأمنية لمحاولة تهريب وترويج قرابة الـ 3 أطنان من مخدر الحشيش، وأكثر من 33 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر، إلى داخل البلاد، حوزة عناصر تشكيل عصابي يحملون جنسية إحدى الدول العربية.

تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أفادت وصول حاوية قادمة من ميناء إحدى الدول العربية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد مشمولها المستندي " تفاح" لصالح إحدى الشركات الكائن مقرها بدائرة قسم شرطة الشرق ببورسعيد والمملوكة لـ "أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة السويس" وأن الحاوية بداخلها شحنة كبيرة من مخدر الحشيش.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس والسلطات الجمركية تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش الحاوية بميناء شرق التفريعة أسفرت أعمالها عن ضبط "13 ألف و856 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,910طن"

وتم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى تحديد عناصر التشكيل العصابي القائمين على جلب وتهريب شحنة المواد المخدرة المضبوطة، وأمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامي وهم "أربعة أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية–إثنين منهم مقيمين بدولتهم العربية، وآخرين مقيمين بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية" حيث يقوم المتهمان المقيمان خارج البلاد بإعداد وتجهيز المواد المخدرة وإخفائها داخل شحنات مشروعة وشحنها داخل الحاوية لحساب المتهمان المقيمان داخل البلاد، ليقوما بدورهما، بإنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة باستلام الحاوية تمهيداً لترويجها على عملائهما من كبار تجار المواد المخدرة .

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عقب تقنين الإجراءات واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس ومديرية أمن القليوبية تم ضبط المتهمان المقيمان بالبلاد حال تواجدهما أسفل مسكنهما بدائرة قسم شرطة العبور وبحوزتهما "33 ألف و94 قرص مخدر لعقار الكبتاجون، مبالغ مالية قدرها 21 ألف جنيه و8773 عملات أجنبية مختلفة، وسيارتين ملاكي".

وقدرت قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بحوالي 175 مليون جنيهاً تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.