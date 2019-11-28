ورقي وإلكتروني وملاحق.. خريطة امتحانات طلاب أولى وثانية ثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي تقرر لها يناير المقبل لجميع الطلاب بنظام "أوبن بوك".

قسم وزير التربية والتعليم الطلاب إلى حكومي وخاص وفئات أخرى، وجاءت توزيع الجدول الزمني للامتحانات على النحو التالي:

الصف الأول الثانوي (حكومي وخاص)

- يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحانات الترم الأول في 11 يناير 2020، وتستمر حتى 23 يناير (فترة صباحية)، بشكل ورقي.

- كما يؤدي الطلاب امتحانًا تجريبيًا في مارس المقبل بشكل إلكتروني.

- يؤدي الطلاب امتحانات الترم الثاني في 3 مايو وتستمر حتى 14 مايو2020، إلكترونيًا.

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- تعقد امتحانات الملاحق من 12 إلى 22 يوليو 2020.

الصف الثاني الثانوي (حكومي وخاص)

- يؤدي طلاب الصف الثانوي الثانوي امتحانات الترم الأول في 11 يناير 2020، وتستمر حتى 23 يناير (فترة مسائية)، إلكترونيًا.

- يؤدي الطلاب امتحانات الترم الثاني في 3 مايو وتستمر حتى 14 مايو2020.

- تعقد امتحانات الملاحق من 12 إلى 22 يوليو 2020.

فئات أخرى من الطلاب:

يتضمن طلاب الفئات الأخرى: الطلاب في المستشفيات، والطلاب في الخارج، وطلاب في السجون وطلاب المنازل، موضحًا أنه تم تقسيم الطلاب إلى نظاميين حكومي وخاص، وإلى فئات أخرى.​