لحاجزي الإسكان الاجتماعي.. 10 مهام للشركة المسؤولة عن صيانة العمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر: تسلمت شركة التعمير لصيانة الإسكان الاجتماعي ودار مصر، التابعة لهيئة المجتمعات المجتمعات العمرانية، أول مشروع إسكان اجتماعي بمدينة الشروق. وقال المهندس كمال فهمي، رئيس الشركة، إن المهام الموكلة للشركة كالتالي: - أعمال النظافة الداخلية للعمارات. - تنظيف الأرصفة. - تنظيف المناور لكل عمارة. Advertisements - صيانة مواسير الصرف والمياه لكل عمارة. - تفريغ صناديق القمامة. - إنارة العمارات الداخلية والخارجية. - استبدال زجاج الشبابيك والسلالم وزجاج ابواب المداخل الرئيسية إذا تعرضت للكسر. - سقية سقف العمارة بالأسمنت اللباني مرة واحدة سنويًا. - على الحاجزين تقديم شكواهم بأرقام الهاتف المعلنة في جهاز المدينة. ​

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