أخبار مصر | "سحب يصاحبها أمطار".. تعرف على طقس اليوم الخميس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سحب يصاحبها أمطار".. تعرف على طقس اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا بشأن طقس اليوم الخميس، قالت فيه إنه يسود طقس دافئ حتي شمال الصعيد نهاراً بارد ليلاً. وتابعت: "وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية قد يصاحبها سقوط الأمطار والرياح أغلبها غربية كما تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحا". القاهرة 16 24 شبين الكوم 16 24 طنطا 15 23 دمنهور 13 23 الإسكندرية 12 23 بلطيم 12 23 مطروح 13 22 السلوم 12 22 سيوة 08 22 بورسعيد 16 22 دمياط 15 22 الزقازيق 15 25 الإسماعيلية 14 25 السويس 14 24 العريش 15 24 رفح 15 23 رأس سدر 18 23 نخل 09 21 Advertisements نويبع 22 25 طابا 16 22 كاترين 09 21 الطور 20 26 شرم الشيخ 19 25 الغردقة 20 26 مرسى علم 20 26 الفيوم 15 24 بنى سويف 15 24 المنيا 12 24 أسيوط 13 25 سوهاج 13 25 قنا 13 26 الأقصر 13 26 أسوان 14 27 أبو سمبل 19 27 الوادي الجديد 14 27 شلاتين 20 28 أبو رماد 21 28 حلايب 23 26 رأس حدربة 23 25

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