شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ قنا: سأكون حاضرًا مع أهالى المحافظة بالشارع.. واستهدف كل الملفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، أنه سيركز فى مهمته خلال المرحلة المقبلة على عدة ملفات، أبرزها برامج الحكومة وملفات نوعية مثل ضبط النمو السكانى وطلبات نواب المحافظة.

وقال حازم عمر، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، :"سأكون حاضرًا مع أهالى محافظة قنا من الشارع، ونستهدف مصلحة المواطنين، وسنعمل على كل الملفات".

وذكر أنه لا توجد أي صلاحيات لنائب المحافظ وفقا لنص القانون، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه وزير التنمية المحلية بتعديل القانون.

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وأضاف "عمر" أنه لا يوجد محافظ يعمل بمفرده وهناك مظلة يتم التنسيق من خلالها بشكل مستمر، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على استكمال ما تم البدء فيه خلال الفترة الماضية داخل محافظة قنا.

وأوضح أن المشرع حين سنه للقانون لم يكن في ذهنه تعيين نواب للمحافظين، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه بوجود اختصاصات واضحة لنواب المحافظين.