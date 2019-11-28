شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ: مثلما لم أقبل الإساءة للخطيب ..لا أقبلها لمرتضى منصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أنه مثلما لم يقبل الإساءة للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، لم يقبلها أيضا للمستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك.



الصفحة الرسمية للمستشار تركى آل الشيخ

وقال تركى آل الشيخ :"مثلما لم اقبل الاساءة للكابتن محمود الخطيب والخوض في الأعراض لا أقبل الاساءة للمستشار مرتضى منصور وأسرته".

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وأضاف:"ولم أقم باتصال بالإعلامي أحمد سعيد وعلاقتي معه كانت عندما حضر مع محامي الجمهور وأعضاء من الجمهور .. وتركي آل الشيخ مليون مرة وضح إنه إذا أراد شيء سيقوله بنفسه ويرفض استخدام اسمه من أحد ... واضحة ولا أعيد؟".

وتابع :"لا أحتاج إلا الله سبحانه في أي حرب أخوضها او تجربة.. ومبروك الصدارة للأهلي ... مع أنها حاجة طبيعية زيها زي أي حاجة في الحياة.. لا جديد".