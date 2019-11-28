شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: افتتاح محطتى مترو النزهة وهشام بركات نهاية الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بوزارة النقل، أنه مخطط افتتاح محطتى مترو النزهة وهشام بركات بالمرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو مع نهاية الشهر المقبل، حيث متوقع بدء اختبارات وتجارب التشغيل التى تسبق الافتتاح خلال أيام.

وأضافت المصادر لـ"الخليج 365" أنه يجرى حاليًا تنفيذ أعمال التشطيبات النهائية بالمحطتين العلويتين ضمن الخط الثالث المخطط يصل حتى مطار القاهرة، مشيرة إلى أنه يتم تنفيذ برنامج مكثف لسرعة إنهاء تنفيذ المحطتين وافتتاحهما لجمهور الركاب الموعد المحدد.