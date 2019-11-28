شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: افتتاح محطتى مترو النزهة وهشام بركات نهاية الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بوزارة النقل، أنه مخطط افتتاح محطتى مترو النزهة وهشام بركات بالمرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو مع نهاية الشهر المقبل، حيث متوقع بدء اختبارات وتجارب التشغيل التى تسبق الافتتاح خلال أيام.
وأضافت المصادر لـ"الخليج 365" أنه يجرى حاليًا تنفيذ أعمال التشطيبات النهائية بالمحطتين العلويتين ضمن الخط الثالث المخطط يصل حتى مطار القاهرة، مشيرة إلى أنه يتم تنفيذ برنامج مكثف لسرعة إنهاء تنفيذ المحطتين وافتتاحهما لجمهور الركاب الموعد المحدد.
كانت هذه تفاصيل خبر النقل: افتتاح محطتى مترو النزهة وهشام بركات نهاية الشهر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.