تعرف على خطوات إرسال القراءة الصحيحة لعداد الكهرباء بتليفونك المحمول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد ”الخليج 365” لقرائه الخطوات التى يجب اتباعها لتسجيل قراءة عداد الكهرباء إلكترونيًا بواسطة كاميرا الهاتف المحمول من خلال التطبيق المجانى الجديد "القارئ الذكى لعداد الكهرباء"، الذى أطلقته شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، وذلك جنبًا إلى جنب مع عمل الكشافين لضمان إحضار قراءات سليمة 100%، وفيما يلى خطوات تسجيل القراءات بالتقاط صورة للعداد: 1- الدخول على Google play وكتابة كلمة shooaa فى خانة البحث. 2- تحميل التطبيق المجانى "القارئ الذكى لعداد الكهرباء". 3- بعد تثبيت البرنامج اضغط على خانة إنشاء حساب جديد. 4- اختار شركة توزيع الكهرباء التابع لها. 5- سجل البيانات الخاصة بك (رقم الهاتف المحمول / الإيميل / الرقم السرى). Advertisements 6- اختار الإدارة التابع لها. 7- ادخل الاسم ورقم المحمول والرقم السرى الذى تم تسجيله عند إنشاء الحساب ويجب التقاط صورة لفاتورة كهرباء خاصة بالعداد الذى تقوم بتسجيل بياناته وهى خاصية يتم فعلها مرة واحدة عند إنشاء الحساب فقط. 8- اضغط على خانة إرسال الطلب بعد التقاط صورة فاتورة الكهرباء. 9- بعد قبول شركة شعاع الطلب تظهر لك شاشة خاصة بإدخال الاسم والرقم السرى. 10- سيتم تنبيه المشترك بموعد إرسال القراءة حسب دورة القراءة بكل شركة توزيع كهرباء. 11- يقوم المشترك باختيار خانة التقاط صوره لتصوير العداد ويضغط على كلمة إرسال ليتم إرسالها لشركة شعاع.

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