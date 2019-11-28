شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ..إجلاء 60 ألف شخص بعد انفجار جديد بمصنع الكيماويات فى تكساس الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت السلطات الأمريكية، سكان أربع بلدات إلى مغادرة منازلهم قبيل عطلة عيد الشكر في أعقاب انفجار جديد فى مصنع للكيماويات، ظل يحترق لأكثر من 12 ساعة، شرق ولاية تكساس.

وطلب مسؤولو مقاطعة جيفرسون من سكان المنطقة الواقعة ضمن دائرة نصف قطرها 4 أميال (6.4 كم) من مصنع مجموعة "تي.بي.سي" لإنتاج الكيماويات في بورت نيتشيس أن يرحلوا عندما وقع انفجار ببرج تقطير كيماوي خلال جهود مكافحة الحرائق، بحسب "رويترز".

وتم توجيه أوامر الأخلاء لحوالي 60 ألف شخص في بورت نيتشيس بولاية تكساس، بالمغادرة.

وتسبب الانفجار في إلحاق أضرار جسيمة بالعمليات في الموقع الذي تبلغ مساحته 218 فدانا ويأتي في أعقاب حرائق أخرى في منشآت لإنتاج وتخرين البتروكيماويات في تكساس.

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وفي مارس اشتعل حريق في منشأة لتخزين الكيماويات خارج هيوستن على مدى أيام وبعد ذلك بشهر اندلع حريق آخر في منشأة شمال شرق هيوستن مما أدى إلى مقتل عامل وإصابة آخر.

وفي يوليو تسبب حريق بمصنع كيماويات تابع لشركة إكسون موبيل في بايتاون بولاية تكساس في إصابة 37 شخصا.