شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ المنوفية: "الريس قالنا هتتعذبوا وتتعبوا ومش عاوز استعجال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، إن القيادة السياسية لديها ثقة كبيرة في الشباب، وقدرتهم على تولي المناصب القيادية بأداء جيد، مشيدًا بتعينات نواب المحافظين وضخ دماء جديدة من الشباب.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "الحياة"، أنه فوجئ بقرار تعيينه، مشيرا إلى أن الدولة بحاجة إلى تعيين الشباب فى المناصب القيادية.

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وقال :"نحن أمام تحدى حقيقى على أكثر من صعيد، فى ظل الحالة الجديدة، ومهمتنا فى الفترة المقبلة صياغة ملامح مشاركة الشباب السياسية".

وكشف كواليس لقاء الرئيس عقب أداء اليمين الرئاسى، موضحًا: "الرئيس قال إنتوا شباب.. واللى خد منصب وشايف كدا تمام فخلاص، لكن اللى عاوز يشتغل يبقى عذاب وانتوا هتتعذبوا وتنزلوا وتتحركوا وقبل أى تحرك مش طالب استعجال".