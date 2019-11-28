شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. شوقى غريب يبكى على الهواء تأثرًا بـ"ابن شقيقته الشهيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجهش الكابتن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبى، بالبكاء تأثرًا بذكرى استشهاد ابن شقيقته المقدم شريف محمد عمر في سيناء.

وقال "غريب" خلال حواره ببرنامج "معكم"، المذاع على قناة cbc، مع الإعلامية منى الشاذلي: "قدمنا شهيدا من خيرة ولادنا في سيناء، وكنت أتحدث معه في إحدى المرات وقلت له .. أروح أكلم حد يجيبك من سيناء"، فرد على قائلا : "بص يا خالو لو انا جيت فيه غيرى هيروح يستشهد فخليني اديكوا لقب".

وواصل:"الفوز ببطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة كانت أول فرحة تخش بيت العائلة من 3 سنين، وأول حاجة عملتها أهديت الكأس لشهداء مصر".