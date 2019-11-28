100 مليون صحة تحدد 4 خطوات لتجنب العدوى بين الأطفال فى المدارس والبيوت

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الآليات التى يجب اتباعها للحد من انتقال العدوى بين الأطفال تجنبًا للمضاعفات الصحية الخطرة الناتجة عن ذلك.

وقدمت 100 مليون صحة سلسلة من النصائح للحد من انتقال العدوى بين الأطفال: