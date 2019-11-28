شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون صحة تحدد 4 خطوات لتجنب العدوى بين الأطفال فى المدارس والبيوت والان مع تفاصيل الخبر
وقدمت 100 مليون صحة سلسلة من النصائح للحد من انتقال العدوى بين الأطفال:
1. الغياب عن المدرسة حال الإصابة بمرض معدى.
2. عزل الطفل فى غرفة منفردة بعيدًا عن أخوته حال معاناته من أى مرض.
3. عدم استعمال الأدوات الشخصية الخاصة لبعضنا البعض.
4. استخدم القناع حال الكحة والعطس.
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