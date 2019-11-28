شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب وراء تجاهل قنوات الإخوان لجرائم أردوغان ونفاقهم النظام التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام النجار، الباحث الإسلامى، نفاق قنوات الإخوان للأوضاع فى تركيا وتجاهلها لجرائم رجب طيب أردوغان ضد شعبه يعد هذا هو الوضع الطبيعى بالنسبة للجماعة وقنواتها لأن استمرار النظام التركى الحالى بقيادة أردوغان هو أملها الوحيد فى الاستمرار لبعض الوقت على الأقل فى المشهد الإقليمى.

وقال الباحث الإسلامى، لـ"الخليج 365"، إن أردوغان الذي يحتضن قادت الإخوان وأعضاءها ويوفر لهم الملاذ الآمن رغم ما ارتكبوه من جرائم في بلدانهم بما يعني أن كليهما – الإخوان واردوغان - يتستر على جرائم الآخر ويلمع الآخر رغم مساوئه فكلاهما سواء في الجريمة والتجاوزات واستخدام العنف والارهاب.

وأشار هشام النجار، إلى أن النظام التركى الحالى هو الداعم لقطر إحدى مصادر الدعم المادى الرئيسية لجماعة الإخوان التى وضعت نفسها بغباء منقطع النظير رهينة لاستمرار نظام خارجى أو زواله فصار مصيرهما واحدًا تقريبًا.