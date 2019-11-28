أخبار × 24 ساعة.. التعليم: عقد امتحانات أولى ثانوى فترة مسائية وثانية ثانوى صباحا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وفيما يلى أبرز العناوين: التعليم: عقد امتحانات أولى ثانوى فى الفترة المسائية وثانية ثانوى صباحا رئيس الوزراء: القيادة السياسية تحرص على الدفع بعناصر شابة لمواقع المسئولية فيديو.. الرئيس السيسى يجتمع بالمحافظين الجدد ونوابهم "التعليم" تقرر تأجيل العمل بمواصفات الامتحان الجديدة لطلاب الدمج للعام المقبل صور.. رئيس الوزراء: لأول مرة يتم تعيين 10 من شباب الأحزاب فى مناصب تنفيذية البابا تواضروس مهنئا المحافظين الجدد: طاقتكم تدفع عجلة التنمية الحكومة توافق على تعديل اتفاقية منحة المساعدة بين حكومتى مصر والولايات المتحدة صور.. الحكومة: إنشاء "صندوق الوقف الخيرى" ومقره القاهرة Advertisements تعرف على أهم تصريحات رئيس مجلس النواب المصرى أمام برلمانات دول أوروبا نائبان جديدان لمحافظة القاهرة فى حركة المحافظين الجديدة والإبقاء على نائبين آخرين 16 محافظا و23 نائبا يؤدون اليمين الدستوريه أمام الرئيس السيسى.. بالأسماء يحل محل المحافظ فى غيابه .. تعرف على مهام وصلاحيات نواب المحافظين دار الإفتاء: الحجاب فرض بنص القرآن والسنة ولا يوجد له شكل محدد نقابة الأطباء تقرر مخاطبة رئيس الوزراء لحل أزمة أطباء تكليف 2019 "الأطباء": حكم نهائى برفض فرض الحراسة على النقابة التنمية المحلية: نسبة مشاركة المرأة فى سوق العمل تصل لـ 23.1٪ بروتوكول بين "الأوقاف" و"التعليم" لتصحيح المفاهيم الخاطئة وزيادة الوعى الدينى حماية المستهلك: 2 مليون جنيه غرامة للشركات غير الملتزمة بتطبيق القانون

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