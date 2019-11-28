شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تكرم اليوم أعضاء بعثة حج الجمعيات بعد نجاح الموسم الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى اليوم الخميس الاحتفالية التى تنظمها المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى للاحتفال بنجاح موسم حج الجمعيات الاهلية للعام الجارى 1440هـ/ 2019م ، وذلك بحضور بحضورالدكتورعلى جمعة مفتى الجمهورية السابق وأعضاء بعثة حج الجمعيات الاهلية لهذا العام .

ومن المقرر أن يشهد الاحتفال الذى سينظم للمرة الاولى تكريم شركاء النجاح بتوزيع شهادات التقدير والدروع على 50 مكرما من أعضاء البعثة الرسمية للحج لهذا العام و قيادات واعضاء البعثة الرسمية لحج الجمعيات الاهلية بوزارة التضامن الاجتماعى ومديرى ومسئولى الفنادق ومسئولى الاشراف من القيادات ذلك تقديرا للجهود التى بذلت على مدى الاستعدادات المبكرة للموسم والمجهود الذى بذل فى خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج والذى شرفت به وزارة التضامن الاجتماعى.

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جدير بالذكر أنه انطلاقا من مسئولية الوزارة عن حج الجمعيات الأهلية أنشأت المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى عام 2007 والتى تعمل باستمرار على تطوير تنظيم الحج لأعضاء الجمعيات الاهلية والذى يقدم بأفضل الخدمات والمستويات المختلفة من الأسعار والتى تتناسب والمستويات الاقتصادية المختلفة، حيث شرفت الوزارة بخدمة 12 ألف حاجا من حجيج الجمعيات الأهلية لهذا العام.