شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن استمرار اعمال حملة ترقيم وتسجيل الماشية حتى يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ممثلة فى الادارة العامة للخدمات والإرشاد بوزارة الزراعة ، حملاتها المكثفة لترقيم وتسجيل الماشية حتى يناير المقبل، بجميع محافظات الجمهورية.

وقال تقرير الخدمات البيطرية: إن الحملات البيطرية، تواصل عملها لتسجيل تسجيلها وترقيم وتامين الحيوانات من خلال اطباء الهيئة والمديريات على مستوى الجمهورية، حيث يتم ربط جميع الوحدات البيطرية المقدمة للحيوانات بالوحدات البيطرية بالمحافظات بهذا الرقم المعلق فى اذن الحيوان ، وتكثيف برامجها التوعوية للمربيين بأهمية تطبيق منظومة الترقيم.

وأوضح التقرير أن الهدف من تنفيذ مشروع ترقيم وتسجيل الأبقار والجاموس لما فى ذلك من فوائد عديدة فهو مشروع قومي يوضح لنا مايلى : موقف الحيوان التحصينى ضد الامراض الوبائية المختلفة ، موقف الحيوان الصحى، ومباشرته اول بأول ومعرفة الامراض التى يصاب بها ومعالجته منها ، النسب والاصل وامكانية تحسين السلالة وانتقاء الطلائق المتميزة ، تاريخ التأمين اذا رغب صاحب الحيوان حتى يتمتع بالعلاج المجانى والرعاية الصحية وصرف التعويض المناسب.

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وتابع التقرير: الهيئة تقوم بالاشتراك مع الجهات المعنية بتقديم خدماتها للفلاح المصرى والمربى الصغير والكبير لرفع مستوى دخل المواطن والمحافظة على صحة وانتاجية الحيوان ومنع انتشار الامراض الوبائية والمحافظة على صحة الانسان من الامراض المشتركة التى تنتقل من الحيوان للإنسان.