شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم 28 /11 /2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس دافئ على كافة الأنحاء نهارًا بارد ليلًا.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشرقية، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، وتكون كثيفة على بعض المناطق والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ومتر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة ، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين ومترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 16 24

شبين الكوم 16 24

طنطا 15 23

دمنهور 13 23

الإسكندرية 12 23

بلطيم 12 23

مطروح 13 22

السلوم 12 22

سيوة 08 22

بورسعيد 16 22

دمياط 15 22

الزقازيق 15 25

الإسماعيلية 14 25

السويس 14 24

العريش 15 24

رفح 15 23

رأس سدر 18 23

نخل 09 21

نويبع 22 25

طابا 16 22

كاترين 09 21

الطور 20 26

شرم الشيخ 19 25

الغردقة 20 26

مرسى علم 20 26

الفيوم 15 24

بنى سويف 15 24

المنيا 12 24

أسيوط 13 25

سوهاج 13 25

قنا 13 26

الأقصر 13 26

أسوان 14 27

أبو سمبل 19 27

الوادي الجديد 14 27

شلاتين 20 28

أبو رماد 21 28

حلايب 23 26

رأس حدربة 23 25

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

Advertisements

مكة المكرمة 24 32

المدينة 18 29

الرياض 16 27

المنامة 22 26

أبوظبي 19 27

الدوحة 20 27

الكويت 16 27

دمشق 06 18

بيروت 18 22

عمان 07 18

القدس 10 18

غزة 15 22

بغداد 12 23

مسقط 20 27

صنعاء 04 22

الخرطوم 20 35

طرابلس 14 23

تونس 11 22

الجزائر 11 18

الرباط 10 21

نواكشوط 18 26

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 03 13

إسطنبول 14 17

إسلام أباد 07 20

نيودلهي 13 23

جاكرتا 25 33

بكين 05 - 03

كوالالمبور 24 33

طوكيو 03 11

أثينا 14 19

روما 11 17

باريس 08 12

مدريد 11 13

برلين 06 11

لندن 02 10

مونتريال 06 - 02

موسكو 02 - 01 -

نيويورك 01 11

واشنطن 03 11