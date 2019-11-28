وزير التموين يفتتح منافذ جديدة لطرح السلع وفرع لحماية المستهلك بأسوان اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الخميس بعض منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة الغذائية بمحافظة أسوان بهدف توفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة . كما سيقوم الوزير بافتتاح فرع جديد لجهاز حماية المستهلك بالمحافظة للمساهمة فى ضبط منظومة الرقابة على الأسواق والتصدى لأى محاولات تلاعب من قبل بعض التجار.

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