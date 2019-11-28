شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الخميس 28 /11 /2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الخميس، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ على كافة الأنحاء نهارًا بارد ليلًا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشرقية، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، وتكون كثيفة على بعض المناطق والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ومتر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة ، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين ومترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

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الطقس فى الأردن

نهاراً: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت العام بقليل، ويكون الطقس مائلاً للبرودة في أغلب المناطق، ومعتدلاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وفى خليج العقبة، الرياح: شمالية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية.

ليلاً: تسود أجواء باردة في معظم مناطق المملكة. وتكون الرياح خفيفة ومتغيرة الاتجاه.

الطقس فى فلسطين

لا يطرأ تغير على درجات الحرارة ويكون الطقس خريفياً غائما جزئياً وبارداً نسبياً خصوصاً في الجبال. مع فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة من الأمطار خصوصاً في السواحل وشمال البلاد. وفي ساعات الليل يكون الطقس بارداً نسبياً في مختلف المناطق ، وتكون الرياح تكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية.