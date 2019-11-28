"العبار": ضخ 40 مليار جنيه استثمارات جديدة في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

وجه محمد العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية، الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان، والقيادة السياسية على التعاون والمساندة لنشاط الشركة.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع اتفاق نهائي للتصالح واتفاق تخصيص قطع أراضٍ بامتداد مدينة الشيخ زايد لإقامة مشروعين عمرانيين متكاملين بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة "إعمار مصر للتنمية"، الأربعاء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وقال "العبار" إن المناقشات مع الحكومة المصرية دائما ما تحقق نتائج إيجابية، ومشيرًا إلى إيمان الشركة بأهمية السياسات الاقتصادية والتعديلات التشريعية التي تتخذها الدولة المصرية والتي تدفع نحو قوة الاقتصاد المصري ونموه المتزايد، مشيرا إلى اعتزامه ضخ استثمارات جديدة بقيمة 40 مليار جنيه في مصر بمدينة الشيخ زايد.

وأكد العبار أن هناك رغبة وسياسات حكومية واضحة وإصراراً على التشجيع المستمر والحوافز التي تقدمها الدولة المصرية للمستثمرين، خاصة أن السوق المصري عميق ويستوعب الكثير من العمل في قطاعات مختلفة.

وقال: إنه بتوقيع إعمار مصر اليوم الاتفاق النهائي لمشروع "كايروجيت" والذي تبلغ مساحته 120.9 فدان في الشيخ زايد، ستبدأ الشركة في طرح المشروع والبدء في تنفيذه، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على مشروع آخر باستثمارات نحو 37.8 مليار جنيه بمدينة الشيخ زايد أيضاً.

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وأشار إلى أن الشركة كجهة استثمارية لديها رغبة لزيادة استثماراتها في مصر الممتدة لنحو 14 عاماً والعمل بقوة وإيمان وبحث زيادة محفظة الأراضي المملوكة لإعمار في مصر..مؤكدا أن القطاع العقاري والسياحي في مصر من القطاعات المهمة والواعدة وما قد يواجهه من معوقات يُماثل ما يحدث في كافة البلدان والأهم أن هناك جهوداً تبذل لتهيئة المناخ للاستثمار.

وبمقتضى التوقيع، توصلت هيئة المجتمعات العمرانية وشركة "إعمار مصر للتنمية" لاتفاق نهائي ينص على قيام الشركة بشراء حصة الهيئة العينية التي تقدر بمساحة 52.4 فدان بمدينة الشيخ زايد بخلاف المساحات المُتنازل عنها من الشركة لتنفيذ الطرق الخارجية ليصبح إجمالي مساحة الأرض نحو 120.9 فدان، تلتزم الهيئة بتوصيل المرافق لها وتغيير النشاط وذلك حتى يتسنى للشركة إقامة مشروع "كايروجيت" السكنى المتكامل الخدمات الواقع بطريق مصر إسكندرية باستثمارات تصل قيمتها إلى نحو 11.5 مليار جنيه توفر ما يزيد على 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .

كما تم الإعلان عن قيام هيئة المجتمعات العمرانيةً بتسليم شركة إعمار للتنمية خطاب تخصيص مساحة 500 فدان في امتداد مدينة الشيخ زايد لإقامة مشروع سكنى آخر مُتكامل الخدمات؛ بهدف التوسع في مشروعاتها بغرب القاهرة من خلال إقامة مشروع متكامل الخدمات حيث سيعمل المشروع خلال إنشائه على ضخ استثمارات بقيمة نحو 37.8 مليار جنيه كما سيعمل على توفير ما يزيد على 70 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وعقب التوقيع رحب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمحمد العبار وممثلي الشركة..معرباً عن سعادته بوجودهم في مصر وتواجد الشركة في السوق المصري من خلال مشروعاتها في المجتمعات العمرانية الجديدة والتي توجد قيمة مضافة .. مؤكدًا التطلع للمزيد من التعاون مع الشركة في ضوء ما تتمتع به شركة "إعمار" من الثقة والالتزام بالبرامج الزمنية للتنفيذ.

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