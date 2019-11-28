بالتصالح.. النيابة تُخلي سبيل مالك "كلب" بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل مالك كلب بولاق الدكرور، بعدما تسبب في إصابة طفل، بعد تصالح والد الطفل مع المتهم.

وذكرت التحقيقات، أن والد الطفل، اصطحبه إلى المستشفى، وعقب ذلك توجه لقسم شرطة بولاق الدكرور، وحرر محضر، وأدلى بأوصاف الشاب.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقبض على المتهم، وأمام النيابة تعهد المتهم بعدم التعرض للطفل وتم التنازل عن المحضر.