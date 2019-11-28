القبض على هارب من السجن المشدد في كمين أمني بشبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على هارب من حكم قضائي بكمين شبرا العلوي.

كان النقيب محمود جميل، ضابط مباحث كمين شبرا العلوي، تمكن من ضبط "رشاد.ف" مقيم السنبلاوين دقهلية والهارب في جناية سرقة بالإكراه بجنايات مركز السنبلاوين والمحكوم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات.

وبمواجهة المتهم أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد عمرو أبو رية، رئيس مباحث تأمين الطرق والمنافذ، والمقدم محمد وجيه، مفتش المباحث، اعترف بصحة الحكم.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.