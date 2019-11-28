أخبار مصر | وزير التعليم يرد على استفسارات أولياء الأمور بشأن امتحان أولى ثانوى (التفاصيل)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم يرد على استفسارات أولياء الأمور بشأن امتحان أولى ثانوى (التفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بالرد على استفسارات المعلمين وأولياء الأمور عبر جروب "تمرد معلمى مصر" ورد على كل الاستفسارات الخاصة بإمتحانات الصفى الأول والثاني الثانوي.



ففى البداية ناشد عدد من أولياء الأمور والمعلمين الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن تأمين إمتحانات الصفى الأول والثاني الثانوي، خاصة الامتحانات الورقية للصف الأول الثانوي المقررعقدها فى يناير المقبل وقالوا عبر جروب تمرد معلمي مصر:" تأمين الامتحان الورقي يا فندم ياريت المديريات هي من تقوم بالطباعة ويتم التوزيع صباح الامتحان علي الإدارات التعليمية ولا تترك للمدارس حتي لا يحدث تسريب وتنجح التجربة"، وطمأنهم الوزير بشأن هذا الأمر قائًلا: "لا تقلقوا".



وقال الوزير إن الامتحان التجريبي في شهر مارس للصف الأول الثانوي هدفه تدريب هذه الدفعة علي استخدام التابلت في الامتحان واختبار الشبكات والتقنيات قبل امتحان الترم الثاني. وقال الوزير إن الامتحان التجريبي في شهر مارس للصف الأول الثانوي هدفه تدريب هذه الدفعة علي استخدام التابلت في الامتحان واختبار الشبكات والتقنيات قبل امتحان الترم الثاني. وأضاف خلال تصريحات له عبر جروب "تمرد معلمى مصر": "أما امتحان الترم الاول كان ممكن تطبيقه علي التابلت ولكن حرصنا ان نمنح ابناءنا في الأول الثانوي فرصة للتعود علي الأجهزة قبل تطبيق امتحان عليها".

وقال الدكتور طارق شوقي إن الامتحان المزمع في مارس لطلاب الصف الأول الثانوي هو فرصة للتدريب علي الامتحان الالكتروني، وأضاف:" الامتحان لإزالة رهبة بعض الطلاب وكذلك التعود علي حل الأسئلة الجديدة في زمن محدد".



وقال وزير التربية والتعليم:" أول ثانوي.. ترم اول بدرجات، كتاب مفتوح، ورقي..ترم ثاني بدرجات، كتاب مفتوح، إلكتروني".