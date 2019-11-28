أخبار مصر | وزير التعليم يرد على استفسارات أولياء الأمور بشأن امتحان أولى ثانوى (التفاصيل)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم يرد على استفسارات أولياء الأمور بشأن امتحان أولى ثانوى (التفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ففى البداية ناشد عدد من أولياء الأمور والمعلمين الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن تأمين إمتحانات الصفى الأول والثاني الثانوي، خاصة الامتحانات الورقية للصف الأول الثانوي المقررعقدها فى يناير المقبل وقالوا عبر جروب تمرد معلمي مصر:" تأمين الامتحان الورقي يا فندم ياريت المديريات هي من تقوم بالطباعة ويتم التوزيع صباح الامتحان علي الإدارات التعليمية ولا تترك للمدارس حتي لا يحدث تسريب وتنجح التجربة"، وطمأنهم الوزير بشأن هذا الأمر قائًلا: "لا تقلقوا".
وقال الوزير إن الامتحان التجريبي في شهر مارس للصف الأول الثانوي هدفه تدريب هذه الدفعة علي استخدام التابلت في الامتحان واختبار الشبكات والتقنيات قبل امتحان الترم الثاني.
وأضاف خلال تصريحات له عبر جروب "تمرد معلمى مصر": "أما امتحان الترم الاول كان ممكن تطبيقه علي التابلت ولكن حرصنا ان نمنح ابناءنا في الأول الثانوي فرصة للتعود علي الأجهزة قبل تطبيق امتحان عليها".
وقال الدكتور طارق شوقي إن الامتحان المزمع في مارس لطلاب الصف الأول الثانوي هو فرصة للتدريب علي الامتحان الالكتروني، وأضاف:" الامتحان لإزالة رهبة بعض الطلاب وكذلك التعود علي حل الأسئلة الجديدة في زمن محدد".
وقال وزير التربية والتعليم:" أول ثانوي.. ترم اول بدرجات، كتاب مفتوح، ورقي..ترم ثاني بدرجات، كتاب مفتوح، إلكتروني".
وعلق وزير التربية والتعليم، علي اعتراضات أولياء الامور بشأن مواعيد امتحانات الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي حيث يكون الصف الثاني في الفترة الصباحية، بينما الصف الأول فترة مسائية.
وقال الوزير لـ"الخليج 365": "كلام نهائي لأسباب تأمينية ولوجستية وإدارية ولا يوجد أي سبب منطقي للاعتراض علي الإطلاق".
وأضاف الوزير: "نحن لسنا في شهر رمضان والمواعيد من الساعة الواحدة الي الثالثة او الرابعة عصرًا ولا أري أي منطق هنا وهذا كلام نهائي ولن نتحدث به".
وكان قد أرسل قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعميمًا للمديريات التعليمية بشأن آليات وضوابط امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.
ونص الخطاب، أنه بالنسبة للصف الأول الثانوي، سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر إجراؤها خلال شهر يناير 2020 ورقيًا ووفقًا للمواصفات التي يصدرها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وتعقد الامتحانات على مستوى كل إدارة تعليمية وبنظام (Open Book)، وتتم عملية تقدير الدرجات أيضًا على مستوى الإدارة التعليمية.
كما نص الخطاب على أن تتولى المديرية تجميع النتائج من الإدارات التعليمية التابعة لها وإرسالها للوزارة وفقًا للنموذج والآلية التي سوف يتم إعدادها من قبل قطاع تكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد لقاءات توجيهية للسادة موجهي عموم المواد الدراسية مع مديري عموم تنمية المواد الدراسية بالوزارة لتوضيح التعليمات الخاصة بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية وكل ما يتعلق بعملية التقييم (صياغة الأسئلة-عددها وتصنيفها).
وتابع: "أما بالنسبة للصف الثاني الثانوي فيتم إجراء الامتحانات باستخدام جهاز التابلت لطلاب المدارس الحكومية (الرسمية –الرسمية لغات) وطلاب المدارس غير الحكومية (الخاصة – المعاهد القومية)، أما بقية الفئات: (المنازل، الخدمات، السجون، الطلاب المجندون، الطلاب المتواجدون بالمستشفيات، طلاب الدمج) سيتم امتحانهم ورقيًا".
واختتم الخطاب، على أن تعقد امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي في الفترة المسائية بينما تعقد امتحانات طلاب الصف الثاني الثانوي في الفترة الصباحية، وأن درجة الطالب في امتحانات نصف العام تمثل 50% من الدرجة الإجمالية، وحالة الطالب النهائية تتوقف على مجموع درجات الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني.