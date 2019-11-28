أخبار مصر | "أمهات مصر": مواصفات الورقة الإمتحانية لطلاب الدمج لم تتغير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمهات مصر": مواصفات الورقة الإمتحانية لطلاب الدمج لم تتغير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة برئاسة الدكتورة هالة عبد السلام، قررت تأجيل تطبيق مواصفات الورقة الإمتحانية الجديدة والخاصة بطلاب الدمج علي بدايات المراحل التعليمية بالصفوف الرابع الإبتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوي، إلي العام الدراسي القادم.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة أوضحت لها، أن مديري عموم المواد الدراسية المختلفة طلبوا خلال إجتماعهم اليوم بالمركز القومي للإمتحانات والتقويم التربوي، تأجيل تطبيق مواصفات الورقة الإمتحانية علي بدايات المراحل للتعليمية المختلفة "الصفوف الرابع الإبتدائي، الأول الإعدادي، الأول الثانوي" إلي العام الدراسي القادم 20202021، وذلك لضيق الوقت وعمل مواصفات إمتحانية وتدريب الطلاب عليها.

وتابعت: وبناء عليه فإن الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة قد وافقت من الناحية الفنية علي إعتماد رأي مدير المركز القومي للإمتحانات والتقويم التربوي وذلك لصالح أبنائنا من الطلاب المدمجين وبناء علية يظل العمل بمواصفات الورقة الإمتحانية ساريا هذا العام كالعام السابق دون أي تغيير، بحسب ما أكدته وذكرته الدكتورة هالة عبد السلام لي.