أخبار مصر | وزير التعليم يوضح سبب عدم تطبيق امتحان أولى ثانوى على التابلت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم يوضح سبب عدم تطبيق امتحان أولى ثانوى على التابلت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الامتحان التجريبي في شهر مارس للصف الأول الثانوي هدفه تدريب هذه الدفعة علي استخدام التابلت في الامتحان واختبار الشبكات والتقنيات قبل امتحان الترم الثاني.

وأضاف خلال تصريحات له عبر جروب "تمرد معلمى مصر": "أما امتحان الترم الاول كان ممكن تطبيقه علي التابلت ولكن حرصنا ان نمنح ابناءنا في الأول الثانوي فرصة للتعود علي الأجهزة قبل تطبيق امتحان عليها".