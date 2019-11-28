شكرا لقرائتكم خبر عن حازم عمر: 13 نائب محافظ أعمارهم أقل من 35 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حازم عمر، نائب محافظ قنا الجديد، إن القانون لم يحدّد صلاحيات محددة لنائب المحافظ، ولكن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي أن تكون هناك اختصاصات واضحة لنواب المحافظين.

وأضاف «عمر» خلال لقاء تليفزيوني، أن بعض نواب المحافظين الذين تم اختيارهم في حركة المحافظين اليوم، لديهم خلفية تنفيذية في العمل في الجهاز الإداري كمستشار للمحافظ أو كخبير في وزارة ما.

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وأشار إلى أن قانون التنمية المحلية قيد التعديل في مجلس النواب، موضحا ان المشرع عندما وضع منصب نائب محافظ لم يكن يعلم أنه سيكون هناك نائب محافظ، ولكن في 2018 تم على أرض الواقع وجود نائب للمحافظ.

لافتا إلى أن هناك 13 نائب محافظ أعمارهم أقل من 35 عاما، وباقي النواب في العقد الرابع من عمرهم.

وأكد أن معظم الاسئلة التي دارت في النقاش مع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم كانت من جانب نواب المحافظين.