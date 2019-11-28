شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قناة السويس: انطلاقة جديدة لخطط التنمية بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الأربعاء، بدء التشغيل التجريبى لأنفاق ٣ يوليو، وأناب انتصار أمير، مديرة إدارة الأنفاق والكباري بالهيئة، لتشهد بداية التشغيل والتأكد من انتظام حركة عبور المركبات المختلفة للأنفاق.

وقال «ربيع» في تصريحات، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لأنفاق بورسعيد ضمن سلسلة من المشروعات التنموية بمنطقة القناة وسيناء يعد نقطة انطلاق جديدة لخطط التنمية الطموح بالمنطقة، كما يعد تكليلًا لمجهودات الدولة خلال الآونة الأخيرة للنهوض بمشروعات البنية التحتية وتحقيق الربط الأمثل بين الطرق والمحاور المختلفة من خلال شبكة الطرق القومية.

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وأضاف أن إدارة الأنفاق والكبارى بهيئة قناة السويس تتولى الإشراف على أعمال تشغيل وصيانة الأنفاق، من خلال فريق عمل متخصص من مهندسين وفنيين وأعمال إدارية على درجة عالية من الخبرة والكفاءة والتدريب، لافتًا إلى امتداد فترة عمل الأنفاق خلال فترة التشغيل المبدئى من الـ8 صباحًا حتى الـ6 مساءً في بورسعيد، ومن الـ8 صباحًا حتى الـ5 مساء في الإسماعيلية، على أن تعمل بكامل طاقتها على مدار الـ24 ساعة قريبًا.

وأوضح أن تشغيل أنفاق بورسعيد عزز من اختصار ساعات طويلة من رحلة العبور من شرق القناة إلى غربها والعكس، حيث لا يتجاوز زمن عبور الأنفاق 10 دقائق شاملة جميع الإجراءات، مؤكدًا مراعاة تصميم الأنفاق لأعلى معايير السلامة والأمان من خلال أنظمة خاصة للتهوية والإضاءة ومكافحة الحريق والاتصال اللاسلكى.

يذكر أن أنفاق جنوب بورسعيد «٣ يوليو» تقع في الكيلو 19.150 ترقيم قناة، وتتكون من نفقين للسيارات تم إنشاؤهما بواسطة تحالف لشركات «وطنية- أوراسكوم- المقاولون العرب» تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويبلغ الطول الإجمالى للأنفاق ٣٩٢٠ مترًا، وارتفاعها 5.50 متر، فيما يبلغ الراسم العلوى للنفق أسفل منسوب سطح المياه بالقناة مسافة 40 مترًا، ويتكون كل نفق من حارتين باتجاه مرورى واحد مزود بممرات عرضية وأخرى للطوارئ، كما يتضمن تصميم الأنفاق وجود مناطق أمنية ومرافق عامة وخدمية في محيطها بمعايير عالمية.