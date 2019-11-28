شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» ترصد بدء التشغيل التجريبي لأنفاق 3 يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«ربنا يجعل النفق ده وش الخير.. أنا مش مصدق نفسى إنى أعدى القناة في 20 دقيقة بعد ما كنا بنعانى من الانتظار على المعديات والخضار يفسد».. هكذا كانت ردة فعل عدد من التجار والأهالى بعد التشغيل التجريبى لأنفاق 3 يوليو بجنوب بورسعيد.

«المصرى اليوم» عايشت بدء التشغيل التجريبى لأنفاق 3 يوليو، إذ كان البدء باتصال مساء أمس الأول، من إدارة العلاقات العامة والإعلام بهيئة قناة السويس، بالتجمع في مبنى الهيئة ببورسعيد المعروف بالقبة، تمهيدا للانتقال للمدخل الغربى للأنفاق ومرافقة الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، لبدء التشغيل التجريبى للأنفاق.

الأنفاق تعمل ٨ ساعات خلال التشغيل التجريبى

بعد التجمع في مبنى القبة تم استقلال الأتوبيسات والخروج من منفذ الرسوة الجمركى إلى طريق «بورسعيد- الإسماعيلية»، وعند الكيلو 17 دخلت الأتوبيسات لطريق جانبى جديد لا يزيد على 5 كيلومترات لتصل للمنطقة الأمنية لدخول الأنفاق، وهى على مساحة 130 فدانا محاطة بسور ارتفاعه حوالى 4 أمتار مزود بأبراج للحراسة، وعند دخول بوابة المنطقة الأمنية يقابلك كمين للشرطة يتحقق من السيارة وركابها ثم يسمح لك بدخول المنطقة.

كانت في انتظارنا انتصار أمير محمد، عضو مجلس إدارة قناة السويس ومدير إدارة الأنفاق والكبارى، على طول المجرى الملاحى، بعد أن اعتذرت عن عدم حضور الفريق أسامة ربيع، لظروف طارئة، وأنه فوضها لإعلان التشغيل التجريبى بدلا منه.

الأنفاق تعمل ٨ ساعات خلال التشغيل التجريبى

وقالت «انتصار» إن الأنفاق تعمل خلال التشغيل التجريبى لمدة 8 ساعات يوميا من 8 صباحا لـ٦ مساءً، وخلال التشغيل التجريبى يسمح بعبور كل السيارات التي تنطبق عليها شروط عبور النفق المعلنة في مدخل كل منطقة أمنية من الاتجاهين، مشيرة إلى أن هيئة قناة السويس تقوم بإدارة وتشغيل الأنفاق، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وقوات حرس الحدود.

وبدأت في شرح وتوضيح المنطقة الأمنية، لافتة إلى أنها تبدأ بمنطقة الفحص الفنى للسيارات العابرة وفيها يتم قياس ارتفاع السيارة لتكون في الحدود المسموحة لعبور النفق وهو 4.6 متر والعرض 2.6 متر، ووزن السيارة، موضحة أن الوزن المسموح به هو 11 طنا لكل إكس في السيارة، بمعنى إذا كانت السيارة بها 6 إكسات فيسمح لها بحمولة حتى 66 طنا وهكذا، كما يتم فحص الحالة الفنية للسيارة وأمنها وسلامة تنكات البنزين وعدم وجود حمولات غير مسموح بها لعبور النفق مثل المواد القابلة للاشتعال.

وأضافت أنه بعد ذلك تدخل السيارات لمنطقة انتظار مزودة بكافتيريات يليها دخول السيارات لبوابات أشعة إكس وهى 10 بوابات مخصصة للسيارات حسب نوعها نقل أو ملاكى أو أتوبيسات، ويتم من خلال أحدث أجهزة الأشعة الكشف عن كل ما هو غير ظاهر من الحمولة، ثم تنتقل السيارات لمحطات تحصيل الرسوم وهى عبارة عن 8 محطات وتتراوح رسوم عبور النفق من 20 جنيها للملاكى إلى 200 جنيه للسيارة النقل، ثم تنتقل السيارات بعد ذلك لمنطقة البحث الجنائى، حيث يقوم خبراء البحث الجنائى المزودون بأجهزة وكلاب مدربة بفحص أمنى للحمولة والسائقين والركاب، وبعد ذلك يتم السماح بدخول النفق.

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بعدها بدأت رحلة عبور النفق الجنوبى، بطول 4 كيلومترات من بورسعيد إلى سيناء، وخلال رحلة العبور التي استغرقت 5 دقائق، قال أشرف محمد صلاح، مدير أنفاق بورسعيد، إن جسم النفق عبارة عن دائرة تم عمل وتر في الأسفل لتعبر السيارات في حارتين، وأسفل الطريق يوجد نفق آخر للطوارئ ارتفاعه أكثر من مترين، ومجهز بأجهرة تهوية وإضاءة على أعلى مستوى، وكل 250 مترا يوجد سلم للانتقال من النفق إلى نفق الطوارئ، ويستخدم نفق الطوارئ للإخلاء في حالة حدوث أي مشكلة، كما يوجد نفق عرضى بين النفقين الشمالى والجنوبى كل كيلومتر لتسهيل انتقال فرق الإنقاد والطوارئ.

وأضاف أن لكل نفق 4 مصادر لتغطية النفق بالكهرباء، تشمل مولدات وبطاريات طوارئ بحيث لا يمكن على الإطلاق انقطاع الكهرباء عن النفق، كما يوجد خط لصرف مياه الأمتار بطول النفق وتجميعها في 3 تنكات ثم معالجتها قبل صرفها، والنفق مزود بكشافات إضاءة ذكية تتغير شدة إضاءتها بتغير درجة دخول ضوء الشمس للنفق، وهى مصممة بحيث لا تؤثر على رؤية السائق، كما أن النفق مزود بـ41 مروحة تعمل حسب الاحتياج لها في كل منطقة من النفق، حيث إن النفق مزود بحساسات تكشف مدى كثافة الهواء وتحدد درجة تشغيل كل مروحة بصورة آلية.

وأشار إلى أنه بالتأكيد فإن النفق مزود بأحدث نظم الإطفاء، ومزود بأجهزة تليفون بطول النفق تستخدم في حالة حدوث أي طوارئ، علاوة على كاميرات المراقبة الثابتة والمتحركة، وبعد 5 دقائق عبرنا النفق البالغ طوله حوالى 4 كيلومترات ووصلنا للضفة الشرقية لتفريعة قناة السويس، حيث توجد منطقة أمنية في المدخل الشرقى تشبه المنطقة الموجودة بالمدخل الغربى.

وتم الانتقال مع مدير الأنفاق إلى مبنى التحكم والسيطرة الذي يضم عدة غرف ومكاتب وداخل غرفة التحكم قال إن هذه الغرفة تضم آخر وأحدث نظم التحكم التي توصل إليها العلم في العالم، مردفا: «أمامكم 25 شاشة للنفق الشمالى ومثلها للنفق الجنوبى، وكل شاشة تنقل عن كاميرا ما يحدث في قطاع من النفق ويمكن تكبير الصورة أو توضيح أصغر شىء بدقة بالغة، كما توجد في الأعلى 4 شاشات 2 لكل نفق ينقلان بدقة عن طريق حساسات درجات الحرارة وكثافة الهواء في كل جزء من النفق بحيث يمكن معرفة كل شىء فورا وبدقة بالغة، وهدفنا أن ننتج عبورًا آمنا للنفق بنسبة 100%، ومن خلال هذه الغرفة يمكن رصد كل ما يحدث في النفق من انخفاض أو ارتفاع درجة الحرارة، وحدوث حرائق، أو أي شىء يمكن أن يعوق حركة المرور، أو عبور سيارة بشكل عكسى، وبالتالى توجيه فرق الإنقاذ والإخلاء والطوارئ والإطفاء، وجميعها جاهزة للتدخل بأقصى سرعة عند طلبها».

وأوضح أن غرفة التحكم يديرها طاقم مهندسين تم تدريبهم على نظام عمل النفق لمدة عام كامل، وتجاور غرفة التحكم غرفة الأزمات، ويفصل بينهم فاصل من الزجاج ويجتمع فريق إدارة الأزمة فور حدوث عارض لتحديد القرار اللازم.

وفى المنطقة الشرقية كانت تنتظر سيارات نقل محملة بالحاويات وسيارات ربع نقل محملة بالخضروات والفواكه، وقال «أشرف» سائق سيارة نقل: «أنا قادم من ميناء شرق بورسعيد بعد توصيل حمولة رخام من منطقة شق الثعبان، ومتجه للقاهرة، ولأول مرة لا يستغرق عبورى للقناة من خلال النفق أكثر من 20 دقيقة، بعد أن كنت أنتظر لأيام لعبور القناة عن طريق معدية».

بينما كان أفراد الأمن يفتشون سيارات محملة بالخضروات والفواكه، قال «أحمد» من منطقة جلبانة في شمال سيناء: «بإذن الله الخضار والفاكهة ترخص، وربنا يكرمنا، الحمولات كانت بتفسد ساعات، وبالتالى الخضار يقل في السوق وسعره يزيد ربنا يديم علينا نعمة النفق».

استدار الأتوبيس وانتقل للمنفذ الشمالى للعبور أسفل قناة السويس بعمق 56 مترا من سطح المياه، لننتقل من سيناء شرقا إلى بورسعيد غربا في 5 دقائق.