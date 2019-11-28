شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: محاضر للمتسببين في حادث «كيما أسوان».. ولا تهاون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن اللجنة المشكلة من الوزارة للتحقيق فى أزمة تسرب الانبعاثات من مصنع كيما أسوان وحدوث حالات اختناق بين تلاميذ المدارس، لم تسلم تقريرها النهائى، مشيرة إلى أن اللجنة ستتسلمه خلال أيام.

وأكدت «فؤاد»، لـ«المصرى اليوم»، أنها لن تتهاون فى حالة ثبوت أى تقصير أو إهمال صادر عن مسؤولين داخل المصنع، نظراً لأن الحادث يتعلق بأرواح مواطنين وصحتهم، مضيفة أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة، وأنها أمرت بالفعل بتحرير محاضر لبعض المسؤولين عن الحادث بشكل مؤقت حتى يصدر التقرير النهائى. وقالت إن اللجنة تواصل قياس الانبعاثات والأدخنة الصادرة من المصنع، وتقوم بمراجعة وحدات المصنع، من خلال أعضاء اللجنة وهم رئيس جهاز شؤون البيئة وإدارتا التفتيش ونوعية الهواء.

Advertisements

وتابعت أن الوزارة ترسل دائما، على مدار العام، لجانا دورية تزور مصنع «كيما» للتحقق من مدى التزام المصنع بالجدول الزمنى اللازم لتنفيذ خطط الإصحاح البيئى للتأكيد على الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية. وأن إقامة المعمل المتنقل التابع للوزارة سيتم خلال أيام لرصد نوعية الهواء للبيئة المحيطة، وقالت إن الوزارة طلبت من الشركة، فى وقت سابق، الانتهاء من الربط على الشبكة القومية لرصد نوعية الهواء بالوزارة، كما طالبتها بضرورة تحديد جدول زمنى للانتهاء من تنفيذ خطة الإصحاح البيئى للشركة مع ضرورة وضع حلول فورية لتقليل أحمال التلوث الناتجة من انبعاثات الأمونيا.

وطالب الدكتور مجدى علام، الخبير البيئى، وزيرة البيئة بعمل محضر لرئيس شركة «مصنع كيما» وإحالته إلى النيابة الإدارية للتحقيق فى كارثة الانبعاثات الغازية، لافتاً إلى أن النيابة هى التى ستثبت إذا كان هناك إهمال أو ضعف إمكانيات مالية أدت لوقوع الحادث.

وأضاف «علام»، لـ«المصرى اليوم»، أن مصنع كيما أسوان هو من بين حزمة مصانع هى ميراث «ثورة التصنيع» فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ومازال معظمها يعمل حتى الآن. وتحتوى على معدات قديمة ومتهالكة، مضيفا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى زار من قبل هذه المنطقة واكتشف وجود تلوث لنهر النيل صادر من هذا المصنع فأمر بعمل محطات لتنقية المياه.

وكشف «علام» أن أحداث تسرب الغاز من كيما أسوان لم تكن المرة الأولى، مشيراً إلى أن هذا النوع من حوادث التسرب الكبيرة يحدث بواقع 6 مرات فى العام. ولابد من نقل جميع المصانع القديمة إلى المناطق الصناعية الجديدة لتبتعد بذلك عن الكتلة السكنية.