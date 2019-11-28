شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ بني سويف: اختيار الرئيس لقيادات شابة يكشف ثقته بقدرتهم على النهوض بمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال بلال حبش نائب محافظ بني سويف، وعضو حزب المصريين الأحرار، إنه لم يكن لدى الحزب تخطيط للتواجد في المناصب التنفيذية في الفترة الحالية، ولكن كانوا يخططون لتبوأ مناصب تنفيذية خلال الفترات المقبلة.

وأضاف خلال لقاء تليفزيوني، أن اختيار هذا العدد الكبير من الشباب لشغل منصب نائب محافظ يعبر عن ثقة الرئيس في الأحزاب السياسية على امتلاك شباب قادر على تنمية الدولة المصرية ويمتلكون رؤية للمساعدة في الملفات المطروحة على الساحة.

وأكد أن اختيار الشباب لشغل المناصب القيادية، يعد أكبر دليل أن الرئيس يؤمن بأن شباب مصر قادرين على مساعدتها في حل مشاكلها والتفكير خارج الصندوق وحل مشاكل المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.