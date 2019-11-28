شكرا لقرائتكم خبر عن ملفات الصرف الصحي والعقارات المخالفة في انتظار محافظ أسيوط الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحديات وملفات ساخنة ومعلقة تنتظر تدخل حاسم وحازم من اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الجديد، والتي تأتي نتيجة تراكمات لمشاكل كثيرة يعاني منها مواطني أسيوط، البالغ عددهم ما يفوق الـ5 مليون مواطن خلال السنوات الماضية، وحاول المحافظين السابقين التدخل لوضع حلول لهذه المشكلات إلا ان الفشل كان مصيرهم.

الملف الأهم والذي عانت منه المحافظة طوال الفترة الماضية، هو تدني مستوى شبكة مياه الصرف الصحي وتوقف اكثر من 14 مشروع للصرف الصحي عن العمل بقرى ومراكز المحافظة وهو الامر الذي يحتاج إلى تدخل حاسم خاصة وان بعض المدن تعوم على بحيرات من مياه الصرف الصحي منذ عقود ولا يوجد اية حلول ممكنة للمواجهة إلا بتشغيل المشروعات المتوقفة فمشروع الصرف الصحي في منفلوط بدء العمل به عام 1997 أي ما يزيد عن ربع قرن وما زال العمل به متوقفا حتى الان لدرجة ان اغلب مكونات المشروع قد قارب عمرها الافتراضي على الانتهاء.

فيما ينتظر المحافظ ملف الخدمة الصحية المتدنية في كافة مراكز أسيوط وتشمل مستشفيات منفلوط وابوتيج التي لم يتم الانتهاء منهم حتى الان على الرغم من الشروع في الهدم وبناء أجزاء لم تكتمل فمركز منفلوط لا يوجد به مستشفى عام منذ 4 سنوات وكثافته السكانية تصل إلى 500 الف نسمة ويعتمد على مستشفى صغير للولادة تقدم من خلاله كافة الخدمات الصحية والامر كذلك في وابوتيج ناهيك عن عدم تواجد الأطباء معظم الوقت في المستشفيات التي تحتاج إلى إعادة انضباط.

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ويواجه المحافظ ملفات أخرى شائكة منها الباعة الجائلين والأسواق العشوائية وانتشار العقارات المخالفة بالمحافظة إلى جانب كم كبير من المشاكل والمشروعات التي يشتكى منها المواطن، حيث تنتظر المحافظ الجديد مواجهة مع سطوة وقوة انتشار الباعة الجائلين بشوارع وميادين مدن المحافظة، بالرغم من اتخاذ كافة الحلول لحل تلك الأزمة من إنشاء باكيات للباعة أو ملاحقتهم، إلا أن كل جهود الأجهزة التنفيذية فشلت في التصدي لتلك الظاهرة.

ومن أهم الملفات الهامة أمام المحافظ الجديد العقارات المخالفة حيث تحولت قرارات الإزالة إلى حبر على ورق خاصة في حي غرب وشرق مدينة اسيوط بجانب العشوائيات والتى تنتشر بصورة كبيرة ولم تفلح المحافظة في التصدي لها برغم دخول العديد من المناطق العشوائية في الحيز العمراني .

وعلى المحافظ الجديد أن يواجه أيضا مشكلة انتشار القمامة والتى تتفاقم بالشوارع ووصلت إلى تجارب غير مسبوقة في الاهمال والتردي خاصة في ديروط ومنفلوط والقوصية.

لكن التحدي الاهم الذي يواجه محافظ اسيوط يتمثل في قدرته على جذب الشركات والمصانع لتشغيل مناطق اسيوط الصناعية وتوفير فرص العمل للشباب وهو ما سعى اليه عدد من المحافظين السابقين ولكنهم لم يثبتوا أي نجاحات تذكر حتى الNن.