شكرا لقرائتكم خبر عن بصور من حياتهم.. تفاصيل احتفال الأمير هارى وميجان بالذكرى الثانية للخطوبة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بصور تعتبر محطات رائعة فى حياتهم الملكية، احتفل الأمير هارى وميجان ماركل، دوق ودوقة ساسكس، بالذكرى الثانية لإعلان خطوبتهما التى يوافق اليوم 27 نوفمبر.





ونشر الحساب الملكى الرسمى صورا بمناسبة مرور 3 أعوام على إعلان خطوبتهما، علق على الصور:" فى مثل ذلك اليوم، قبل عامين.. فى 27 نوفمبر 2017.. أعلن الأمير هاري وميجان ماركلي خبر خطوبتهما، وأصبحا فيما بعد صاحبا السمو الملكي دوق ودوقة ساسكس".

وأضاف :"منذ ذلك الحين ..احتفلا بذكرى زواجهم ورحبا بابنهم أرشي الذى جاء إلى العالم".

وكان قد أنجبت دوقة ساسكس طفلها الأول أرتشي هارسيون يوم 6 مايو2019 في مستشفى بورتلاند الخاص في ويستمنستر.

وسطر كبير أساقفة كانتربرى، فى مايو 2018، الفصل النهائى لقصة حب الأمير البريطانى هارى والممثلة الأمريكية ميجان ماركل، بإتمام زواجهما رسميًا، وذلك خلال مراسم أضفت بريق هوليوود على عائلة مالكة يمتد تاريخها منذ 1000 عام، وذلك فى كنيسة سانت جورج التى تعود للقرن الخامس عشر بقلعة وندسور، حيث رافقها ولى العهد البريطانى الأمير تشارلز، وسلمها لابنه المنتظر عند مذبح الكنيسة.

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