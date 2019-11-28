شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يوجه بإعادة امتحان اللغة العربية لطلاب أولى إعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام، بتكليف عضو هيئة التدريس القائم بتدريس مادة اللغة العربية بوضع امتحان جديد "للميدتيرم" في مادة اللغة العربية لطلاب السنة الأولى وإعادة امتحان الطلاب بعد ما أثاره الامتحان الذي قام بوضعه وامتحن فيه الطلاب من ردود فعل نتيجة لأسلوب صياغته وعدم قياسه القدرات والمهارات اللغوية الحقيقية للطلاب.

ووجه الدكتور الخشت، فى بيان له منذ قليل،بتكليف مركز ضمان الجودة بالجامعة بمراجعة الامتحان الجديد قبل اجرائه للتأكد من مطابقته لمواصفات الورقة الامتحانية.