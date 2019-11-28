هل يجوز خلع الحجاب أمام أزواج أخواتى؟.. مفتى الجمهورية يجيب.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت دار الإفتاء المصرية، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، يجيب فيه عن سؤال إحدى المتابعات حول الحجاب. وجاء نص السؤال خلال الفيديو:"هل يصح لى أن أظهر من غير حجاب أمام أزواج أخواتى على الرغم أنى أعيش معهم منذ زمن وهم فى حكم إخوتى ويوجد فارق سن؟". وقال مفتى الجمهورية: "إن المرأة مأمورة شرعًا ألا تظهر من بدنها إلا الوجه والكفين وعلى هذا فإنه لا يجوز للساءلة أن تظهر غير هذهين الموضعين أمام الأجانب أمام أزواج أخواتها، لقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء "إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يرى منها إلا هذا وهذا". Advertisements

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