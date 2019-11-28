شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلتقى سفير مصر بأستراليا بالكاتدرائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، ظهر اليوم بالمقر البابوي بالقاهرة، السفير محمود زايد سفير مصر لدى استراليا.

تأتي زيارة السفير المصري لقداسة البابا تواضروس الثاني بغرض التعارف بمناسبة توليه منصبه الجديد سفيرًا لمصر في كانبرا بأستراليا وتمنى البابا تواضروس التوفيق للسفير في مهمته الجديدة.

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ومن جانبه، أعرب السفير زايد بدوره عن أمنيته أن يزور قداسة البابا أستراليا في أثناء فترة عمله هناك.

فيما يترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأربعاء، صلوات عشية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ثم يلقى عظته الأسبوعية.

الجدير بالذكر، أن العظة الأسبوعية لم تكن تقليديًا كنسيًا مستقرًا، إنما أدخلها البابا شنودة على الكنيسة، منذ أن كان أسقفًا للتعليم.