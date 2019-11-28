شكرا لقرائتكم خبر عن قومى المرأة مهنئا نائبات المحافظين الجدد: المرأة تتولى المناصب بدعم الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهنئة ودوام التوفيق إلى نائبات المحافظين الجدد .

وأعربت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، عن بالغ سعادتها وفخرها بتولى الشابات الصاعدات هذا المنصب، مؤكدة أن المرأة المصرية تخطو خطوات حثيثة نحو التمكين السياسى وتولى المناصب القيادية بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنية لتلك النماذج النسائية المشرفة التوفيق والنجاح.

يذكر أن المحافظين الجدد ونوابهم قد أدوا اليمين الدستورية اليوم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وتضمنت تعيين 7 نائبات لمحافظين وهن جاكلين عازر نائب محافظ الاسكندرية، وغادة يحيى نائبة محافظ أسوان وإيناس سمير نائبة محافظ جنوب سيناء ولبنى عبد العزيز نائبة محافظ الشرقية وجيهان عبد المنعم نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية وهند محمد أحمد نائبة محافظ الجيزة ودينا الدسوقى نائبة محافظ مطروح.