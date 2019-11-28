شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك: ضبط مسحوق للغسالات العادية لعلامات تجارية مزيفة ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز حماية المستهلك شن حملات رقابية مكبرة مشتركة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم بين الجهاز والادارة المركزية للرقابة والتوزيع بوزارة التموين ومديرية التموين بمحافظة بنى سويف والطب البيطرى والإدارة المركزية للصيدليات، حيث تم ضبط مصنع لإنتاج المنظفات وتقليد العلامات التجارية حيث تم ضبط عدد 80 شيكارة مسحوق للغسالات العادية وزن الشيكارة 10 كيلو انتاج اغسطس 2019 الصلاحية عامان من تاريخ الانتاج.

جاء ذلك على هامش إطلاق جهاز حماية المستهلك مبادرة اليوم المفتوح فى محافظة بنى سويف لحل مشاكل المواطنين بمشاركة ممثلى الشركات والجهات المعنية .

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أكد اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يعمل وفق اليات غير تقليدية ويستهدف تجسيد المنظومة بما يخدم مصلحة المواطن الذى هو بالأساس محور اهتمام الدولة كما ان الجهاز يقوم بتفعيل المنظومة الاستهلاكية بمشاركة كافة الجهات الرقابية لخدمة المواطن ،لافتا الى ان برنامج الحكومة الذى يعمل على رفع الوعى وحماية المستهلك ودور الجهاز فى ضبط الاسعار ونشر الوعى بين المواطنين بحقوقهم الاستهلاكية.

وأضاف أن الجهاز يسعى دائما لإيجاد أليات غير تقليدية لسرعه التفاعل مع المواطنين ويجرى توصيه الشركات التى تتعامل مع المستهلكين بضرورة استحداث خدمه طوارئ والاعلان عنها وهو قرار ملزم وهناك عقوبات على عدم تنفيذه او وجود مخالفات لافتا ان القانون الجديد الذى صدق عليه الرئيس به ضوابط تلزم الشركات بتنفيذه حيث قد تصل الغرامات إلى 2 مليون جنيه للمخالفين، لافتا إلى أن الجهاز به العديد من قنوات الاتصال مثل سيارات الضبطية القضائية التى أنشأها الجهاز فى الاسواق لرصد كافه الممارسات الضارة التى تضر بصحة وسلامة او حقوق المستهلك المصرى وأنه خلال حمله إحدى سيارات الضبطية القضائية بالجهاز تمكنت من ضبط مصنع كيماويات يقوم بتقليد ماركات معروفه ويغش المنتجاتٌ.

كما قام الدكتور منصور حسن رئيس جامعه بنى سويف بتسليم اللواء راضى عبد المعطى درع الجامعة تكريما لمجهوداته فى مجال حماية المستهلك.