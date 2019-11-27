شكرا لقرائتكم خبر عن لزيادة الوعي الديني لدى الطلاب.. «التعليم» تطلق مسابقات ثقافية إسلامية ومسيحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بروتوكول تعاون في مجال المسابقات البحثية، وذلك تنفيذًا لتوجهات الدولة المصرية بتصحيح المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالدين والسعي نحو زيادة الوعي الديني بين المواطنين خاصة في قطاع الناشئين والشباب والعمل على بناء شخصية وطنية سوية .

وبحسب بيان، الأربعاء، ينص البروتوكول على عقد مسابقة بحثية متعددة المستويات للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية (بفرعيها العام والفني)، وكذلك المعلمين عامة ومعلمي التربية الدينية خاصة، وذلك في إطار التعاون المستمر بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والأوقاف لتشكيل الوعي الديني الوطني لدى الطلاب.

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كما نص البروتوكول على أن يتم اختيار موضوع المسابقة من خلال التنسيق بين الوزارتين لتوضيح المفاهيم وتصويب الأفكار وتشكيل الوعي الديني والوطني السليم بهدف حماية عقول الشباب من الأفكار المتطرفة.

وتتيح وزارة الأوقاف، وفقًا للبروتوكول مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية داخل مكتبات مدارس وزارة التربية والتعليم ونشرها على بنك المعرفة المصري.

كما اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، المذكرة المعروضة من قطاع التعليم العام والخاصة بمسابقة الثقافة المسيحية والتي تهدف إلى زيادة الوعي الديني لدى الطلاب المسيحيين والتأكيد على مبدأ المواطنة، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على بناء الشخصية السوية للمواطن المصري وزيادة الوعي الديني الصحيح وتأكيد الهوية الوطنية لديهم من خلال نشر الثقافة الدينية بين المواطنين جميعهم.

وتهدف هذه المسابقات إلى زيادة الوعي الديني لدي الطلاب والتأكيد على مبدأ المواطنة وتوجيه النشء إلى استغلال أمثل لأوقات الفراغ وبناء ثقة الطلاب في أنفسهم وتدريبهم على ترتيب الأفكار المنطقي وإكساب الطالب قوة العزيمة وتحمل المسئولية والثقة بالنفس وحٌسن الاختيار، وتعليمهم التمسك بمبدأ الحوار وقبول الآخر والتعامل مع الاختلاف بإيجابية وتنشئة الطالب على التفكير العلمي الذي ينأي عن التعصب والتشدد.