شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو طلعت: ما يتداول عن التعديلات الوزارية لا يعوق أداءنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إنه تم إطلاق قمر «طيبة سات 1» بنجاح أمس، وهذه خطوة مهمة في قطاع الاتصالات المصري، حيث يتيح القمر القدرة على تلبية خدمات الاتصالات والإنترنت خاصة في المناطق النائية التي يتعذر توصيل اليها كابلات الألياف الضوئية، كما يتيح هذا القمر تقديم خدمات جليلة للدول الأفريقية ومن ثم زيادة أواصل التعاون بين مصر وهذه الدول.

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وأضاف «طلعت»، خلال مداخلة هاتفية، أن الوزارة تلقت تقارير جيدة عن القمر، حيث يسير وفقا للخطة الفنية الموجودة، موضحًا أن تأجيل إطلاقة مرتين طبيعية ودارجة نظرًا لمعايير فنية أو بسبب الأحوال الجوية، ولكن تأجيل انطلاقة قبل ذلك كانت لا تدعوا للقلق.

وأشار وزير الاتصالات، إلى أن القمر له دور في دعم قطاع التعدين والبترول، حيث إن كافة العمليات الاستكشافية تجري في مناطق نائية وبعيدة سواء عرض البحر أو مناطق صحراوية، مما يقوم القمر بتعزيز الصناعات التي تجرى عملياتها في الأماكن البعيدة ومن ضمنها صناعة اكتشاف البترول والتعدين.

وعن الأخبار المتداولة على التعديلات الوزارية ومدى تأثيرها على أداء الوزراء، قال :«كل ما يقال لا يؤثر على أداء الوزراء، السادة الوزراء كلهم يعملوا بجهد ودأب لخدمة البلد بشكل يدعوا للاحترام».