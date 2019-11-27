شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مغادرة الديوان.. محافظ المنوفية المستبعد يصدر حركة محليات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية المستبعد، حركة محليات جديدة، قبل مغادرة ديوان عام المحافظة.

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وشملت الحركة تعيين محمد سعد، رئيسًا لمركز السادات، والمهندس عبدالحكيم الزفزافي، نائباً لرئيس مركز ومدينة شبين الكوم.

كما شملت الحركة تعيين سمير عتريس مديرًا لمشروع تحسين الطرق، وتعيين عبدالله الغرياني، مديرًا للشئون الإدارية، وبسيوني عيد مديرًا للتفتيش المالي والإداري.

وشملت حركة المحافظين الجدد، الأربعاء، تعيين إبراهيم الشهاوي أبوليمون محافظًا للمنوفية، خلفًا للواء سعيد عباس.