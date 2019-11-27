شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري: التعديلات الوزارية المرتقبة قد تضم وجوهًا شابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن حركة المحافظين ونوابهم اليوم يعكس مصداقية الرئيس عبدالفتاح السيسي في إتاحة الفرصة للشباب، كما أن مؤتمرات الشباب التي نظمها الرئيس السيسي كانت بمثابة مدرسة تدريبية حقيقية للنقاش والحوار وتدريب الشباب على المناصب القيادية.

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وأضاف «بكري»، خلال مداخلة هاتفية، أن ما يقوم به الرئيس السيسي يُعد درس لكل الأحزاب السياسية التي من الممكن أن تعمل بشكل جاد وفعال على أرض الواقع بشكل يعطي مصداقية للأحزاب.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر في حاجة إلى مدارس جديدة لتدريب الشباب جنبا إلى جنب مع الاكاديمية الوطنية التي اقيمت في مصر الفترة الماضية وهو أمر مهم جدا في جميع الأحوال، حيث إن الأكاديمية الوطنية تُعد تجربة جيدة ومهمة ويمكن أن تمثل منحى أساسي ومهم لفترة جديدة وتعطي مؤشرات مهمة أن المرحلة القادمة يكون الشباب عنوانها.

وعن التعديل الوزاري المرتقب، ذكر أن التعديل الوزاري قد يضم وجوده شابه، وقد تتم الاستعانة بالشباب وجيل الأربعينيات والخمسينيات، في بعض المناصب التي كانت تؤول لكبار السن في بعض المناصب الهامة، موضحًا أن نهج الرئيس يعكس نفسه بالانحياز لجيل الشباب الذى حرم طوالا من تحمل المسؤولية.