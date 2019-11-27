شكرا لقرائتكم خبر عن «تقنين وضع اليد ونقص المياه».. ملفات ساخنة تنتظر محافظ مطروح الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ملفات ساخنة تنتظر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح الجديد، بعد أدائه اليمين الدستورية، وأهمها المغالاة في تسعير تقنين وضع اليد على أراض أملاك الدولة، حيث بلغ عدد الطلبات التي لم يبت فيها نحو 40 ألف طلب.

ومن الملفات الهامة التي تنتظر المحافظ الجديد ملف القمامة، وكان اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح السابق، اتفق مفاهيميًا مع إحدى شركات النظافة لحل هذه المشكلة بشكل بتكلفة 60 مليون جنيه العام الماضي.

وتنتظر المحافظ مشكلة المستثمرين المتعثرين، ومشكلة مشكلة نقص مياه الشرب خاصة في فصل الصيف، بالإضافة إلى مشكلة رفع كفاءة الطرق الداخلية في المحافظة وتحسين الخدمات الموجهة إلى المواطنين.