شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ سوهاج: السيسي وجّه بضبط الأسعار ومواجهة مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال أحمد القاضي، نائب محافظ سوهاج الجديد، إن تمكين الشباب في هذه الفترة أمر رائع، لافتًا إلى أنه يعبر عن اهتمام الرئيس السيسي بهم.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية، أن الرئيس السيسي ركز خلال اجتماعه مع المحافظين الجدد ونوابهم على الاهتمام ببناء الإنسان، وذلك من خلال المبادرات، مثل مبادرة حياة كريمة.
وأشاد «القاضي»، بمبادرة الشمول المالي التي أطلقها الرئيس السيسي، متابعًا: “سننظم عددًا من حملات التوعية في الصعيد، وسنعمل في إطار التثقيف المهني والمصرفي، حيث سنحاول تقليل التعامل النقدي بقدر الإمكان، لأن البلاد تتجه إلى التحول الرقمي”.
وشدّد على أن المحافظة ستعمل على زيادة حملات الرقابة على الأسعار ومواجهة المغالاة فيها، ومواجهة مخالفات البناء، معتبرًا أن هذه الأمور من «الأساسيات» التي يجب التعامل معها.
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