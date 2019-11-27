شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ سوهاج: السيسي وجّه بضبط الأسعار ومواجهة مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد القاضي، نائب محافظ سوهاج الجديد، إن تمكين الشباب في هذه الفترة أمر ‏رائع، لافتًا إلى أنه يعبر عن اهتمام الرئيس السيسي بهم.‏

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية، أن الرئيس السيسي ركز خلال ‏اجتماعه مع المحافظين الجدد ونوابهم على الاهتمام ببناء الإنسان، وذلك من خلال ‏المبادرات، مثل مبادرة حياة كريمة.

وأشاد «القاضي»، بمبادرة الشمول المالي التي أطلقها الرئيس السيسي، متابعًا: “سننظم عددًا ‏من حملات التوعية في الصعيد، وسنعمل في إطار التثقيف المهني والمصرفي، حيث ‏سنحاول تقليل التعامل النقدي بقدر الإمكان، لأن البلاد تتجه إلى التحول الرقمي”. ‏

وشدّد على أن المحافظة ستعمل على زيادة حملات الرقابة على الأسعار ومواجهة ‏المغالاة فيها، ومواجهة مخالفات البناء، معتبرًا أن هذه الأمور من «الأساسيات» التي يجب ‏التعامل معها.‏