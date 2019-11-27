شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بتعيين وائل نبيل عميدًا لـ«طب الإسكندرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا، الاربعاء، بتعيين الدكتور وائل نبيل، رئيس قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الإسكندرية، عميدا لكلية الطب، خلفًا للدكتور احمد عثمان الذي أحيل للتقاعد لبلوغه السن القانونية للمعاش.

واستقبل الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور وائل نبيل في مكتبة، لتهنئته بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدًا لكلية الطب.