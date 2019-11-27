شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الإسكندرية: ميكنة الإدارات المالية في 23 كلية ومعهدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، أن ميكنة الإدارة المالية في الجامعة أصبحت نموذجًا يُحتذى به في مصر، موضحًا أن هذه الميكنة تمت بدعم كبير من وزارة المالية لتطوير العمل بكل الوحدات المالية بكليات وفروع الجامعة من خلال دمج الإدارات المالية بـ٢٣ كلية ومعهدا إلى ٦ وحدات حسابية فقط، مما ساعد في تسهيل وسرعة احتساب وصرف رواتب ومستحقات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بفضل النظام الجديد من خلال عمليات لا تستغرق أكثر من يوم واحد.

جاء ذلك خلال تكريم سامية جاد وكيل وزارة المالية بالإسكندرية على جهدها وتعاونها مع جامعة الإسكندرية خلال الفترة الماضية مساء الأربعاء.

Advertisements

وأعلن الكردي عن توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة ووزارة المالية لتدريب جميع مندوبى وزارة المالية بجميع الجامعات بمحافظات الجمهورية مشيرا ان البروتوكول سيتم تدريب ممثلي وزارة المالية بمحافظة الاسكندرية، وبعد ذلك سيتم تدريب ممثلي وزارة المالية بجميع محافظات مصر، وأشار إلى أن الخطوة القادمة هي ميكنة شؤون الأفراد بدعم من وزارة المالية، وذلك في إطار السعى لميكنة جميع العمل الإداري بالجامعة.

فيما أكدت سامية جاد وكيل وزارة المالية ان جامعة الاسكندرية صرح متميز وسباقة في تطبيق كل ما هو جديد، لافتة ان جامعة الاسكندرية لها الريادة في ميكنة كافة إداراتها، لاسيما أن هناك تعاونا كبيرا من رئيس الجامعة والسادة العمداء لانجاح التجربة.

وأوضحت ان الرئيس عبدالفتاح السيسي أنشأ المجلس القومي للمدفوعات بهدف التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد، وتحقيق الشفافية وتسهيل الإجراءات للمواطنين، والتعاون مع كافة المؤسسات لميكنة كافة الإدارات، وأكدت ان جامعة الإسكندرية كانت رائدة في تنفيذ هذا التحول، أصبحت نموذجا يحتذى لكافة المؤسسات على مستوى الجمهورية.